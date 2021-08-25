У Києві поліцейські викрали людину і вимагали з неї грошей

У Києві поліцейські викрали людину з метою вимагання неправомірної вигоди, повідомляє Деловая столица.

За даними слідства, громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий знаходиться в розшуку за шахрайство (є підозрюваним у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюють слідчі ГУ НП в Львівській області).

Ця людина домовилася з двома працівниками поліції імітувати затримання свого знайомого, щоб отримати з нього гроші за неповідомлення про його місцезнаходження правоохоронцям, які його розшукують.

В кінці квітня 2021 року зазначені особи домовилися про зустріч з потерпілим, в ході змусили сісти в автомобіль одного з працівників поліції. Надалі правоохоронці зажадали заплатити їм 10 тисяч доларів.

На зазначену вимогу потерпілий був змушений погодитися. Зазначено, що протягом кількох наступних годин чоловік у супроводі поліцейських збирав по місту необхідну суму грошових коштів, частину яких зняв з власних банківських карт, частину готівки забрав з місця проживання, а частину — позичив у знайомого.

В цілому потерпілий дав працівникам поліції близько 95 000 гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не оформлялося.

25 серпня 2021 року були проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання і місцем роботи підозрюваних. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець уточнила Українській правді, що людину, яку викрали поліцейські, передано органу досудового розслідування, який оголошував її в розшук. Зараз суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура вказує також, що один з правоохоронців вже проходить обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні.