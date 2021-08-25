У Кличка заявили, що 40% питної води у Києві очищується за технологіями ЄС, а у найближчі роки столиця повністю перейде на такі технології

У найближчі 2 роки планується модернізувати Деснянську водопровідну станцію у Києві, внаслідок чого все населення Києва отримуватиме питну воду, знезаражену за сучасними європейськими технологіями, повідомляє Деловая столица.

На сьогодні вже 40% водопровідної води у столиці очищується за допомогою безхлорних технологій. Це стало можливим завдяки модернізації Дніпровської водопровідної станції у 2018-2020 роках та будівництву заводу із виробництва діоксиду хлору. Також було модернізовано 14 артезіанських насосних станцій, де замість застарілих хлораторних установок тепер використовуються електролізні, а реагент для очищення води – гіпохлорит натрію — виробляється прямо на місці.

Цех з виробництва діоксину хлору збудований біля Дніпровської водопровідної станції, яка забезпечує 30% водопостачання міста. Діоксид хлору – потужний дезінфектант, який зберігає знезаражувальну дію води під час транспортування водопровідними мережами і забезпечує більш тривалий період післядії, ніж хлор або гіпохлорит. У води, знезараженої діоксидом хлору, відсутні присмаки та запах хлору. Нове обладнання водоочищення гарантує точність дозування, оптимальне використання електроенергії та реагентів, високу якість та покращені смакові властивості води, а також безпеку для персоналу станції.

Крім того, щоб знезаражена за новою технологією вода до подачі у мережу зберігалась у належних умовах, не втрачаючи своєї якості, «Київводоканал» реконструював резервуар чистої води ємністю 5 тис. куб. м на Дніпровській водопровідній станції. Для реконструкції використовувались сучасні німецькі матеріали, які гарантують герметичність та захист від дії реагентів. Таким чином, резервуар може ефективно експлуатуватися ще мінімум 50 років.