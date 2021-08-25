Курс валют: підсумки середи
У перший робочий день після довгих вихідних котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростання.
Незважаючи на те, що практично всю торговельну сесію обсяги заявок від продавців і покупців приблизно врівноважували один одного, почало позначатися наближення кінця місяця. Експортери в очікуванні великих виплат компенсації ПДВ не надто поспішали розлучатися з валютними запасами. А імпортери, які сподівалися на зростання пропозиції валюти і запланували покупки на сьогодні, були змушені погоджуватися з цінами від продавців. Національний банк в торгах сьогодні участі не брав: надлишків валюти явно не було.
Закрили торги середи на 4 копійки і на купівлі, і на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,65 / 26,75 (купівля / продаж).
Торги середовища відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Сьогодні і покупці, і продавці довго «розгойдувалися»: перша угода на 0,5 млн за ціною 26,68 гривень пройшла лише о 10:07. Приблизно до 11 ранку торгівля проходила в діапазоні 26,67-26,70 гривень, але після 11 дешеві пропозиції закінчилися. Рівень 26,70 гривень знову залишився внизу, а покупці, вичікують, чи не підуть котирування вниз, почали активно брати за цінами 26,71-26,74 гривень. У цих межах торгівля проходила аж до кінця торгової сесії.
Котирування закриття - 26,72 / 26,74 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 1,5 рази в порівнянні з минулою п'ятницею і склав 188,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6944 гривень.
- Офіційний курс долара на 26 серпня встановлений на позначці 26,7074 гривень за долар, зростання на 3,56 копійки.
- Офіційний курс євро на 26 серпня встановлений на позначці 31,3438 гривень за євро, зростання на 21,51 копійки.
Готівковий долар в обмінниках Києва протягом дня продавали в основному по 26,80-26,82 гривень. Дешевші пропозиції, якщо вони з'являлися, оперативно розбирали, після чого оператори валютного ринку були змушені піднімати ціни.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1756. Сьогодні євро кілька разів міняв напрямок руху в межах 1,1725-1,1762 долара після зростання протягом трьох попередніх днів. Готівковий євро в столиці вранці продавали по 31,30-31,32 гривень, а після обіду і до самого вечора - вже по 31,33-31,35 гривень. Відновлення зростання євро на FOREX знову привернуло бажаючих його купити.
Російський рубль в першій половині дня зміцнився до 73,68 рублів за долар, але після 13 годин знову почав слабшати і до вечора опустився до 74,10 рублів. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,98-74,05 рубля за долар. Готівковий рубль трохи подорожчав: пропозиції по 3,59 гривні за 10 рублів зникли, основна маса обмінників продавала його по 3,60-3,63 гривні, і почали з'являтися пропозиції по 3,65 гривні за 10 рублів.