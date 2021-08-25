Курс валют: підсумки середи

У перший робочий день після довгих вихідних котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжили зростання.

Незважаючи на те, що практично всю торговельну сесію обсяги заявок від продавців і покупців приблизно врівноважували один одного, почало позначатися наближення кінця місяця. Експортери в очікуванні великих виплат компенсації ПДВ не надто поспішали розлучатися з валютними запасами. А імпортери, які сподівалися на зростання пропозиції валюти і запланували покупки на сьогодні, були змушені погоджуватися з цінами від продавців. Національний банк в торгах сьогодні участі не брав: надлишків валюти явно не було.

Закрили торги середи на 4 копійки і на купівлі, і на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,65 / 26,75 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Сьогодні і покупці, і продавці довго «розгойдувалися»: перша угода на 0,5 млн за ціною 26,68 гривень пройшла лише о 10:07. Приблизно до 11 ранку торгівля проходила в діапазоні 26,67-26,70 гривень, але після 11 дешеві пропозиції закінчилися. Рівень 26,70 гривень знову залишився внизу, а покупці, вичікують, чи не підуть котирування вниз, почали активно брати за цінами 26,71-26,74 гривень. У цих межах торгівля проходила аж до кінця торгової сесії.

Котирування закриття - 26,72 / 26,74 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 1,5 рази в порівнянні з минулою п'ятницею і склав 188,2 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6944 гривень.

Офіційний курс долара на 26 серпня встановлений на позначці 26,7074 гривень за долар, зростання на 3,56 копійки.

Офіційний курс євро на 26 серпня встановлений на позначці 31,3438 гривень за євро, зростання на 21,51 копійки.

Готівковий долар в обмінниках Києва протягом дня продавали в основному по 26,80-26,82 гривень. Дешевші пропозиції, якщо вони з'являлися, оперативно розбирали, після чого оператори валютного ринку були змушені піднімати ціни.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1756. Сьогодні євро кілька разів міняв напрямок руху в межах 1,1725-1,1762 долара після зростання протягом трьох попередніх днів. Готівковий євро в столиці вранці продавали по 31,30-31,32 гривень, а після обіду і до самого вечора - вже по 31,33-31,35 гривень. Відновлення зростання євро на FOREX знову привернуло бажаючих його купити.

Російський рубль в першій половині дня зміцнився до 73,68 рублів за долар, але після 13 годин знову почав слабшати і до вечора опустився до 74,10 рублів. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,98-74,05 рубля за долар. Готівковий рубль трохи подорожчав: пропозиції по 3,59 гривні за 10 рублів зникли, основна маса обмінників продавала його по 3,60-3,63 гривні, і почали з'являтися пропозиції по 3,65 гривні за 10 рублів.