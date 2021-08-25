Названо найбільш постраждалу від коронавірусу галузь економіки

Аналітики Economist Intelligence Unit (EIU) назвали світову автомобільну індустрію найбільш постраждалою галуззю через проблеми з поставками в період пандемії, повідомляє Лента.Ру.

В рамках дослідження CNBC, що охоплює шість секторів, EIU опитала 175 менеджерів з логістики. Крім автовиробництва, в звіті були представлені наступні індустрії: одяг і взуття; їжа та напої; промисловість; IT, технології та електроніка; медицина, фармацевтика і біотехнології.

51,7 відсотка менеджерів з автоіндустрії помітили, що перебої в поставках були «дуже значними» - це найвищий показник серед шести секторів. На другому місці в списку постраждалих виявилася індустрія одягу і взуття, 43,3 відсотка співробітників якої порахували проблеми в логістиці істотними. Найменше пандемія «зачепила» галузь IT: тільки 6,7 відсотка менеджерів заявили про серйозні втрати від перебоїв в поставках.

За останній рік маршрути перевезень товарів були порушені через коронавірус, який змусив багато країн закрити кордони, ввести локдаун і обмежити експорт. Поширення більш заразного «Дельта» -штамма знову викликало занепокоєння, оскільки основні виробничі центри Азії - такі як Китай і В'єтнам - ввели локдаун в деяких частинах своїх країн, щоб уповільнити зростання числа хворих ковідом.

На автоіндустрії особливо гостро відбився в тому числі і брак напівпровідників, який змусив деяких виробників машин скоротити виробництво. Дефіцит чіпів був викликаний зростаючим попитом на персональні комп'ютери та іншу електроніку, яка виявилася вкрай необхідна людям в період локдаунів.

Пандемія змусила ряд підприємств переглянути свої ланцюжки поставок в довгостроковій перспективі, а одна третина респондентів зважилася провести повну реорганізацію. Кожен п'ятий менеджер вже інвестував або планує інвестиції в заводи на Філіппінах і в Індії як частину своєї стратегії. Важливими чинниками у виборі цих країн стали дешева робоча сила і молоде населення.