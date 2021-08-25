Суд скасував рішення Дніпропетровської облради про визнання російської мови регіональною
Дніпропетровський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про скасування рішення Дніпропетровської обласної ради за 2012 рік, яка передбачала надання російській мові статусу регіональної, повідомляє Интерфакс-Украина.
Як повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень, відповідне рішення суд ухвалив 13 серпня, а оприлюднено воно було 20 серпня. Позивачем у справі виступив заступник керівника Дніпропетровської облпрокуратури.
"Позовну заяву заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури... до Дніпропетровської обласної ради... про визнання протиправним і недійсним рішення - задовольнити. Визнати протиправним і недійсним з 28.02.2018 року рішення Дніпропетровської обласної ради "Про підтримку мовної політики в Україні "№333-14 / VI від 17.08.2012 року", - йдеться в тексті рішення.
У своєму рішенні суд виходив з того, що оскаржуване рішення Дніпропетровської облради "Про підтримку мовної політики в Україні" було схвалено з метою реалізації на території області вимог закону "Про основи державної мовної політики" від 03.07.2012 року, який, у свою чергу, в 2018 році був визнаний неконституційним і втратив чинність. Крім того, рішення Дніпропетровської облради прямо суперечить ухваленому в 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині робочої мови органів державної влади та місцевого самоврядування, і облрада після 2019 року не вжила заходів щодо приведення цього рішення у відповідність з законом.
"З аналізу матеріалів справи та наведених правових норм, суд дійшов висновку про обґрунтованість позову, в зв'язку з чим задовольняє заявлені позовні вимоги в повному обсязі", - йдеться в тексті рішення.
Як повідомлялося, ухвалене в 2012 році рішення "Про підтримку мовної політики в Україні" передбачало, що на території Дніпропетровської області поряд з українською мовою як державною буде поширена російська мова як регіональна, і до неї застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов, передбачені в законі України "Про засади державної мовної політики".