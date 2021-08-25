Київтеплоенерго перерахував платіжки на вимогу АМКУ

КП "Київтеплоенерго" в липні 2021 роки після отримання рекомендацій Антимонопольного комітету України провело перерахунок тарифів на опалення для своїх клієнтів. Однак кияни почали масово скаржитися на різке збільшення сум у платіжках, повідомляє UBR.

До цього призвела бездіяльність столичного підприємства, вважає глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

Йдеться про застосування нової методики розрахунку у відповідність до закону про житлово-комунальні послуги. "Київтеплоенерго" рекомендували внести зміни в договори з клієнтами для подальшого застосування цієї методики.

"Але" Київтеплоенерго "провело лише перерахунок, після якого в АМКУ почали надходити обурені звернення громадян про збільшення платіжок ... Знову ж правильним кроком було б провести перерахунок і привести договори у відповідність з новим законом, який дає більше прав споживачам", - повідомив Хмельницький.

Зараз АМКУ досліджує питання належного виконання компанією рекомендацій комітету. При виявленні порушень "Київтеплоенерго" можуть оштрафувати на 10% від доходу за минулий рік.

Раніше на сайті "Київтеплоенерго" з'явилося пояснення, що на виконання вимоги АМКУ було проведено перерахунок комунальних тарифів для 1300 житлових будинків столиці, які частково обладнані лічильниками. Зміни в сумах клієнти побачили в платіжках за липень.

У компанії відзначили, що платежі за опалення залежать від скоригованих показників індивідуальних лічильників, поверховості будинку і від опалювальної площі місць загального користування.