На Марсі помітили масштабний зсув грунту (фото)
Апарат ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства (ESA) помітив масштабний зсув ґрунту на Марсі. Апарат зробив фотографію зсуву та передав її на Землю, повідомляє РБК-Украина.
Про це передає сайт ESA.
Апарат зробив кольорову світлину 5-кілометрового зсуву ґрунту біля краю кратера завширшки 35 км в районі Аеоліс.
Як розповіли в ESA, цей зсув, скоріш за все, стався нещодавно, але точну дату ще доведеться встановити. Зсуви ґрунту на Марсі, точно так само, як і на Землі бувають різних форм і розмірів.
Фотографія зсуву марсіанського ґрунту була зроблена апаратом ExoMars Trace Gas Orbiter ще 13 серпня, але європейське агентство опублікувало її лише сьогодні.