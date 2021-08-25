В Україні занижені ціни на операції на серці

Операція на серці в Україні коштує в десятки разів дорожче, ніж її оцінює Національна служба здоров'я України (НСЗУ), повідомляє Украина 24.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

"Звідки взялися тарифи, за якими на госпрозрахунку працюють всі центри? Наприклад, операція на серці в НСЗУ оцінена в 10 тис. грн. Ви можете собі уявити, один оксигенатор коштує 12 тис. грн, клапан коштує 20 тис. грн. За нашими тарифами, операція на серці повинна коштувати в середньому 200-250 тис. грн. з урахуванням тих невеликих зарплат, які ми (лікарі - ред.) зараз отримуємо. А вони нам виставляють 10 тис. грн - будь ласка, працюйте" , - сказав кардіохірург.

Як зазначив Тодуров, сьогодні більшість кардіохірургічних відділень в областях "працюють, пробуксовуючи, або беруть гроші з пацієнтів", а НСЗУ при першій же скарзі розриває контракт на обслуговування клієнтів.