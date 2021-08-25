Син Вакарчука народився ще в травні

У 46-річного лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука народився перший син, якого назвали Іваном на честь батька музиканта. Народження первістка один з найпопулярніших українських музикантів приховував близько трьох місяців.

Про народження сина Святослава Вакарчука у середу, 25 серпня, повідомила менеджерка гурту «Океан Ельзи» Вікторія Хоменко, яка підтвердила факт народження дитини і його ім'я – Іван (на честь Івана Вакарчука). Однак у прес-службі співака відмовилась розкрити будь-які подробиці.

«Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя. Єдине зазначимо, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження, не відповідає дійсності», – написала Вікторія Хоменко на своїй сторінці у Facebook.

За даними редакції, Іван Вакарчук народився ще наприкінці травня. Матір дитини звуть Євгенія, вона на сім років молодша за Святослава Вакарчука, працює в команді гурту «Океан Ельзи».

Зазначимо, що більше 20 років Святослав Вакарчук був разом з Лялею Фонарьовою. Спільних дітей у них не було, 12 червня 2021 року пара оголосила про розлучення.