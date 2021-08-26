Ілон Маск уточнив нову дату польоту на місяць

Нова висадка людини на Місяці може відбутися не в 2024 році, як заявлялося раніше, а навіть ще раніше, повідомляє УНИАН.

Про це заявив у Twitter глава компанії SpaceX Ілон Маск.

"NASA почала перераховувати SpaceX гроші за програмою висадки на Місяць. Я сподіваюся і вірю у швидку роботу команда SpaceX. Ілон Маск, ви чекаєте, що місячний Starship (космічний корабель від SpaceX - УНІАН) буде готовий до висадки людей у 2024 році (всупереч всім затримкам)?" - задався питанням користувач Everything Artemis .

"Можливо, раніше" , - лаконічно відповів йому Маск.

Нагадаємо, що раніше цього року NASA вибрала Starship посадковим модулем для програми висадки людини на Місяці Artemis. Як очікується, оновлена система HLS Starship приступить до льотних випробувань вже цієї осені.

Вибір американського аерокосмічного агентства викликав подив у Джеффа Безоса, який очолює іншу космічну компанію Blue Origin. Він намагався домогтися розірвання цього договору в судовому порядку і навіть запропонував $2 млрд в обмін на переукладання контракту з його компанією.