Головний конкурент Alibabа злетів у ціні

Акції китайського інтернет-ритейлера Pinduoduo - головного конкурента Alibabа за кількістю клієнтів - злетіли в ціні після обіцянки компанії пожертвувати 1,5 мільярда доларів прибутку. Ця заява прозвучала після призову голови КНР Сі Цзіньпіна боротися за ідею «загального процвітання» перед обличчям зростаючої соціальної нерівності, повідомляє "Лента.ру".

Інтернет-ритейлер Pinduoduo, який в березні обігнав Alibabа за кількістю клієнтів, заявив, що має намір пожертвувати гроші на розвиток сільського господарства. Після цього його акції виросли на 22 відсотка. Раніше китайський уряд пообіцяв заохочувати компанії, які будуть ділитися грошима з суспільством в рамках концепції «загального процвітання» - помірного добробуту для всіх.

"Сільське господарство вже давно знаходиться в центрі корпоративної місії і стратегії Pinduoduo, і ініціатива, про яку ми оголосили сьогодні, є для нас способом поглибити нашу підтримку модернізації сільського господарства і пожвавлення сільських районів", - заявив глава Pinduoduo Лей Чен.

За його словами, сільське господарство «є сполучною ланкою між продовольчою безпекою та якістю продуктів, здоров'ям населення і стійкістю екологічної обстановки», тому інвестування в галузь окупається для всіх.

Компанія Pinduoduo відзвітувала про квартальний прибуток вперше після IPO три роки тому. Однак ритейлер зазначив, що його квартальний прибуток в розмірі 372 мільйонів доларів не може гарантувати стабільний прибуток в майбутньому.

Заяві Pinduoduo передувала обіцянка Tencent, яка минулого тижня повідомила, що виділить 7,7 мільярда доларів на «програму загального процвітання». Компанії вирішили зробити пожертвування після закликів китайської влади до «розумного коригування надмірних доходів» і «заохочення груп з високим доходом і бізнесу бути ближче до суспільства». Забезпечення «загального процвітання» стало в останні місяці основною темою політичних дискусій в Китаї. За словами аналітиків, ідея стоїть за останніми регулюючими заходами щодо технологічних компаній.

Через тиск влади на техногігантів китайські ринки втратили сотні мільярдів доларів. Пекін вжив заходів щодо посилення регулювання в різних секторах економіки - від інтернету до репетиторства. Минулого тижня сукупна капіталізація фондових ринків Гонконгу і материкового Китаю скоротилася більше ніж на 560 мільярдів доларів. Акції Alibaba в цьому році впали на 30 відсотків, акції Tencent - приблизно на 16 відсотків, а акції Pinduoduo - на 44 відсотки. Акції освітньої компанії New Oriental Education після часткової заборони комерційного репетиторства в Китаї цього року впали приблизно на 84 відсотки.