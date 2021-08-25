Приватбанк зібрався звільняти тисячі співробітників

Профспілка державного Приватбанку просить не звільняти тисячі співробітників фінустанови, як це передбачає затверджена Кабміном стратегія банку до 2024 року. Замість цього працівники держбанку звертаються до керівництва з пропозицією скоротити витрати за рахунок зменшення інших розтрат, повідомляє UBR.

Йдеться про витрати на утримання автопарку, на PR, ЗМІ, необов'язкову охорону і т.п.

Відзначимо, що до 2024 року кількість співробітників Приватбанку скоротиться, імовірно, приблизно на 6100 тис. осіб, а відділень - на 300 одиниць.

Документом передбачається поділ Приватбанку на "хороший" і "поганий" з подальшою приватизацією першого варіанту.

Саме модель "хорошого банку" передбачає, що до 2024 року штат фінустанови налічуватиме 15,5 тис. Співробітників, а банківська мережа фінустанови складатися з 1250 відділень. При тому, що на кінець 2020 роки кількість співробітників досягало 21,6 тис. осіб.

Крім того, цільової розмір операційних витрат заплановано на рівні 8,3 млрд грн в порівнянні з 11,4 млрд грн, які є на даному етапі.

За даними НБУ, станом на 1 липня 2021 року регіональна мережа Приватбанку налічувала тисяча п'ятсот сімдесят чотири відділення.