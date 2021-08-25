Українці не можуть отримати COVID-сертифікати в "Дії": що кажуть розробники

Українці зіткнулися з проблемою, коли вони не можуть отримати COVID-сертифікат за допомогою мобільного застосунку "Дія", повідомляє РБК-Украина.

За словами користувачів, часто під час спроби отримати COVID-сертифікат, додаток просто видає попередження про помилку та закривається. Через це рейтинг застосунку обвалився до 3 балів з 5 можливих.

Однак, у коментарях розробники застосунку порекомендувати українцям повторно авторизуватись у програмі.

Також українцям порекомендували поцікавитись, чи їхній сімейний лікар вніс у базу дані про вакцинацію.

Як отримати COVID-сертифікат в "Дії"

Аби отримати електронний COVID-сертифікат, необхідно:

встановити додаток "Дія";

перейти в розділ "Послуги", бо на відміну від паспортів та водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга.

Потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Бо це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис.

Зазначимо, у порталі "Дія" вказано, що послуга "COVID-сертифікат" знаходиться в стадії розробки.

Раніше ми повідомляли, що у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що Єврокомісія і європейські партнери в найближчі тижні схвалять COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Додамо, бета-тестування COVID-сертифіката стартувало 1 липня.

Автор: Тетяна Самарук