Корбан віддає свою яхту дитячій флотилії Дніпра

Голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан подарує флотилії юних моряків і річковиків міста Дніпра власний теплохід, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з проектом рішення міськради Дніпра, на баланс навчального закладу "Міський палац дітей та юнацтва" Дніпровської міської ради планується передати 38-метровий пасажирський теплохід "Аталанта".

Теплохід передається за договором дарування для активізації діяльності гуртків юних моряків і річковиків міста Дніпра, ознайомлення та набуття практичних навичок в користуванні водними судами і підготовки до військово-морської справи, популяризації водно-технічних видів спорту серед дітей та молоді.

Автор: Styler