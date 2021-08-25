Невідомий відкрив вогонь по посольству Франції

Невідомий відкрив вогонь по співробітниках поліції і охоронцям при будівлі посольства Франції в місті Дар-Ес-Салам в Танзанії. Момент нападу зафіксували камери відеоспостереження, повідомляє Лента.Ру.

На кадрах видно, як чоловік посеред вулиці відкриває вогонь спочатку в повітря, а потім стріляє в охоронців при будівлі посольства. Прибулі на місце силовики ліквідували зловмисника.

В ході нападу загинули троє поліцейський і охоронець посольства. Особу злочинця встановлюється, його мотиви поки невідомі.