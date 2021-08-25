Регіонал, який виступав проти Євромайдану, отримав орден "За заслуги"

Мер Бучі Анатолій Федорук отримав орден "За заслуги" II ступеня, при тому що раніше він підтримував режим експрезидента Віктора Януковича, який втік до Росії. Ба більше, у 2014 році політик назвав активістів Майдану "терористами", повідомляє Обозреватель.

Анатолій Федорук. Джерело: zekomandaregion.kiev.ua

Як повідомив рух "Чесно" 25 серпня, Федорук отримав високу нагороду відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. Відомо також, що проти чиновника ще не закінчено справу в незаконному розподілі землі.

Судові засідання постійно переносяться, а самому Федоруку судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, зазначили представники руху. Свою посаду фігурант зберіг.

Так, у 2002 році Бучанська рада на чолі з Федоруком змінила цільове призначення 890 гектарів лісу, передавши землі під забудову. У суді пізніше підтвердили, що це сталося незаконно, а подібне рішення щодо ділянки міг ухвалити тільки Кабмін.

49-річний Федорук очолює Бучу з 1998 року. Останні місцеві вибори в 2020 році він виграв, представляючи партію "Слуга народу".

Раніше, в 2015-му, він брав участь у виборах як самовисуванець, але підтримав партію "Нові обличчя". Її обранці допомогли сформувати Федоруку підконтрольну більшість у міській раді.

У 2014-му Федорук балотувався в народні депутати, але в парламент він не потрапив.

Політик пов'язаний із "Партією регіонів". Так, саме як кандидат від цієї політсили він отримав крісло мера на виборах у Бучі в 2010 році.

Календар на 2014 рік із рекламою політика. Джерело: Telegram / Чесно