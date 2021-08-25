Призерка Олімпіади, яка подарувала квартиру тренеру, отримала ще одну

Міська влада Ірпеня вирішила надати ще одне житло бронзовій призеркці турніру з боротьби Олімпійських Ігор у Токіо Ірині Коляденко, яка подарувала отриману від обласної влади квартири своєму тренеру, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Нагадаємо, зранку 25 серпня Коляденко опублікувала пост, що дарує квартиру тренеру, і за кілька годин їй зателефонували з міської ради Ірпеня і сказали, що дарують їй ще одне житло.

Ключі від квартири в Ірпені 24 серпня Коляденко вручив очільник Київської ОДА Василь Володін. Водночас, спортсменка так і не має власного житла, проте вирішила віддати подаровану однокімнатну квартиру тренеру.