Мміністр у справах жінок Канади назвала талібів братами

Канадський міністр у справах жінок і гендерної рівності та з економічного розвитку сільської місцевості Марьям Монсеф назвала представників радикального руху «Талібан» братами. Вона висловила думку в ході віртуальної прес-конференції в середу, 25 серпня, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що Монсеф народилася в Ірані, а виросла в Афганістані.

"Я хочу скористатися цією можливістю, щоб поговорити з нашими братами - талібами. Ми закликаємо вас забезпечити безпечний і гарантований виїзд будь-якої людини з Афганістану. Ми закликаємо вас негайно зупинити насильство, геноцид, вбивства жінок, руйнування інфраструктури, в тому числі історичних будівель", - сказала канадський міністр .

Пізніше Монсеф пояснила свої слова «культурним контекстом»: «" Талібан "- це терористична організація, але при цьому вони стверджують, що є мусульманами». Міністр додала, що ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо не підтримує радикальний рух.