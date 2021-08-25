ЄСПЛ рекомендує Польщі та Латвії допомогти мігрантам на кордоні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) просить від Польщі і Латвії допомогти мігрантам, які розбили табір на кордоні з Білоруссю, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в заяві суду за підсумками розгляду двох скарг від громадян Афганістану та Іраку, які застрягли на кордоні Білорусі.

"Суд постановив, без шкоди для будь-яких зобовʼязань, які Білорусь може мати відповідно до міжнародного права стосовно становища заявників, застосувати Правило 39 і вимагати від влади Польщі та Латвії забезпечити всіх заявників їжею, водою, одягом, адекватною медичною допомогою і, по можливості, тимчасовим притулком" , — йдеться в рішенні.

Водночас суд пояснив, що цей захід не слід розуміти як такий, що вимагає від Польщі або Латвії дозволити заявникам вʼїзд на свою територію.

Зазначається, що тимчасове регулювання матиме чинність три тижні, тобто до 15 вересня включно.