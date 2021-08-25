Туреччина почала евакуацію військ з Афганістану

Міноборони Туреччини повідомило про початок операції з виведення 600 військових з Афганістану. Відповідна інформація з'явилася на сторінці оборонного відомства у Twitter, повідомляє Лента.Ру.

Із заяви випливає, що рішення про евакуацію підрозділів турецьких збройних сил «прийнято після різних контактів та оцінки поточної ситуації».

"Турецькі військові, з успіхом виконавши свій обов'язок в Афганістані, з честю повертаються на батьківщину. Після проведення переговорів і оцінки поточної ситуації та умов, що створилися, було розпочато евакуацію турецьких військових" , - повідомили у відомстві.

Раніше в серпні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зізнався, що готовий сісти за стіл переговорів з членами терористичного руху «Талібан», щоб разом розпочати вирішення проблем.