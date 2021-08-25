Біля узбережжя Сирії тонни нафти потрапили в море

Біля узбережжя Сирії утворилася нафтова пляма площею понад 25 кв.км. Зокрема, розлив нафти можна побачити на супутникових знімках, які в середу, 25 серпня були опубліковані компанією Planet Labs, повідомляє NEWSru.co.il.

Витік, по всій видимості, сталася на електростанції або нафтопереробному підприємстві в Баниас.

Пляма досягла пляжів міста Джабль, який знаходиться приблизно в 20 км від Баніас.

Глава робочого комітету електричної компанії району міста Тартус, Дауд Дарвиш, повідомив, що тріщини були виявлені в сховищі, в якому знаходилося 15 тисяч тонн пального.

Влада Сирії днем раніше повідомляли про початок робіт з очищення моря і узбережжя.