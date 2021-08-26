У ВООЗ закликали готуватися до нової хвилі пандемії
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус закликав країни готуватися до нової пандемії восени і забезпечити заходи реагування. Він заявив про це під час брифінгу в Женеві, трансляція велася на сторінці організації в Twitter, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, ситуація у світі стабілізувалася, проте захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.
"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї", - сказав Гебрейесус.
Глава ВООЗ зазначив, що ситуація з кількістю щоденно виявлених хворих і померлих у світі стабілізувалася.
"Але ця стабільність на дуже високому рівні - понад 4,5 млн випадків захворювань та 68 000 смертей", - підсумував він.