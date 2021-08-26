Зеленський звільнив українського посла в Канаді

Зеленський звільнив українського посла в Канаді
Фото: Андрій Шевченко

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади посла України в Канаді відомого журналіста Андрія Шевченка, який обіймав цю посаду майже шість років.﻿ Про це йдеться на сайті Офісу президента України, повідомляє Сегодня.

"Звільнити Шевченко Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", – йдеться у відповідному Указі президента України.

Біографія

  • На пост посла України в Канаді Андрій Шевченко був призначений п'ятим президентом України Петром Порошенко у вересні 2015-го;
  • З 2007 по 2012 рік був депутатом Верховної Ради;
  • У 2005 році був віце-президентом Національної телекомпанії України (з інформаційної політики);
  • З 2003 по 2005 рік обіймав посаду шеф-редактора, ведучого "5-го каналу";
  • З 1999 по 2003 рік був кореспондентом радіо "Голос Америки".

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics