Зеленський звільнив українського посла в Канаді
Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади посла України в Канаді відомого журналіста Андрія Шевченка, який обіймав цю посаду майже шість років. Про це йдеться на сайті Офісу президента України, повідомляє Сегодня.
"Звільнити Шевченко Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом", – йдеться у відповідному Указі президента України.
Біографія
- На пост посла України в Канаді Андрій Шевченко був призначений п'ятим президентом України Петром Порошенко у вересні 2015-го;
- З 2007 по 2012 рік був депутатом Верховної Ради;
- У 2005 році був віце-президентом Національної телекомпанії України (з інформаційної політики);
- З 2003 по 2005 рік обіймав посаду шеф-редактора, ведучого "5-го каналу";
- З 1999 по 2003 рік був кореспондентом радіо "Голос Америки".