Зеленський звільнив українського посла в Канаді

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади посла України в Канаді відомого журналіста Андрія Шевченка, який обіймав цю посаду майже шість років.﻿ Про це йдеться на сайті Офісу президента України, повідомляє Сегодня.

"Звільнити Шевченко Андрія Віталійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Канаді та з посади Представника України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом" , – йдеться у відповідному Указі президента України.

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