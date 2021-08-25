Швейцарія передала півтора мільйона антиген-тестів для сходу України
Швейцарія передала 1,5 млн антиген-тестів на коронавірусну інфекцію для сходу України, повідомляє УНИАН.
Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні у мікроблозі Twitter.
"Президент Національної Ради Швейцарії Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця-Луганська здійснив передачу 1,5 мільйонів антиген-тестів на COVID-19. Цією гуманітарною допомогою на суму 6,7 мільйона швейцарських франків Швейцарія підтримує спроможність України забезпечувати тестами цивільне населення, яке переходить лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.