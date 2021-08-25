Швейцарія передала півтора мільйона антиген-тестів для сходу України

Президент Нац. Ради ???????? Андреас Ебі під час візиту на КПВВ Станиця-Луганська здійснив передачу 1,5 млн. антиген-тестів на COVID-19. Цією гуманіт. допомогою на суму CHF 6.7 млн. ???????? підтримує спроможність ???????? забезпечувати тестами цив. населення, яке переходить лінію розмежування pic.twitter.com/dOjcrFSiBr