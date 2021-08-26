Віцепрем'єр обговорив реформу ОПК з главою представництва НАТО
Віцепрем'єр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, сторони обговорили реформу оборонно-промислового комплексу країни, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Провів офіційну зустріч з главою представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Обговорили стан поточного співробітництва і процес реформування української оборонної промисловості. Александер Вінніков зі свого боку привітав активізацію реформування ОПК в Україні та висловив готовність Альянсу і надалі надавати експертну підтримку в процесі здійснення реформ", - написав Уруський у своєму Facebook.
По його словами, в ході зустрічі Вінніков запропонував Україні надати цієї осені в НАТО Стратегію розвитку ОПК країни до 2030 року.
"Мною було відзначено, що для нашої держави є дві стратегічні цілі - вступ до ЄС і в НАТО. Вважаю, що інтеграція нашої країни до Альянсу буде передувати вступу до ЄС. Переконаний, що реформа оборонної промисловості буде якісною і не загальмує рух України до НАТО. Адже військово-технічне співробітництво між Україною та НАТО є важливою складовою інтеграційних процесів", - додав Уруський.