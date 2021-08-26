Віцепрем'єр обговорив реформу ОПК з главою представництва НАТО

Віцепрем'єр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, сторони обговорили реформу оборонно-промислового комплексу країни, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Провів офіційну зустріч з главою представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим. Обговорили стан поточного співробітництва і процес реформування української оборонної промисловості. Александер Вінніков зі свого боку привітав активізацію реформування ОПК в Україні та висловив готовність Альянсу і надалі надавати експертну підтримку в процесі здійснення реформ" , - написав Уруський у своєму Facebook.

По його словами, в ході зустрічі Вінніков запропонував Україні надати цієї осені в НАТО Стратегію розвитку ОПК країни до 2030 року.