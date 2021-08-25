Зеленський призначив нового посла при ЄС

Президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова новим послом України в Європейському союзі. Відповідний указ розміщений на сайті президента, повідомляє Ліга.net.

"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії" , - йдеться в указі.

Всеволод Ченцов працює в МЗС з 1996 року. Він працював в посольствах Туреччини, Польщі, в представництві України при ЄС. Зараз Ченцов - директор департаменту Євросоюзу у МЗС, заступник глави делегації України для участі в слуханнях Міжнародного Суду ООН про порушення Росією Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.