Під Рівним мікроавтобус врізався у відбійник, двоє загиблих

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області в середу, 25 серпня, водій автомобіля Renault Trafiс не впорався з керуванням, в результаті чого мікроавтобус в'їхав у відбійник. Загинули двоє людей, ще четверо травмовані, повідомляє Кореспондент.

За даними пресслужби регіонального управління Нацполіціі ДТП сталося в першій половині дня біля села Птича Дубенського району. Водій і пасажири родом з Прикарпаття. Вони їхали до Рівного на роботу.

"Водій автомобіля Renault Trafiс - 35-річний житель Івано-Франківської області, на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та допустив наїзд на відбійник", - йдеться в повідомленні.

В аварії загинули два жителі Івано-Франківська. Один із травмованих чоловіків госпіталізований в реанімаційне відділення Дубенської лікарні з переломами ніг і ключиці. Троє інших учасників ДТП отримали незначні травми.

Попередньо, водій машини був тверезий. Транспортний засіб вилучено. Відкрито кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч.3 ст.286 КК). Досудове слідство триває.