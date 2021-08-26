Афганець спробував підпалити себе біля посольства США в Афінах

Громадянин Афганістану спробував вчинити акт самоспалення біля посольства США в Афінах, повідомляє Лента.Ру.

За даними поліції, 40-річний афганець облив себе горючою рідиною неподалік від американського посольства. Поліцейські, що знаходилися на місці подій встигли знерухомити чоловіка перш ніж він зміг підпалити себе, а потім затримали його, пише грецький портал «Ethnos».

За даними агентства, зловмисника доставили в службу державної безпеки. Особа чоловіка не розкривається, його мотиви встановлюються. Імовірно, це була відповідь на позицію США щодо Афганістану.