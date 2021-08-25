У Києві двоє підлітків підпалили прапор України
Обгорілий прапор жителі району знайшли на дереві, під яким минулого вечора гуляли діти, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Telegram-каналу "Київ без цензури" інцидент стався на вул. Райдужній. Поліцію викликали місцеві жителі, які виявили обгорілий прапор, що висів на дереві.
"За камерам відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", - йдеться в повідомленні.
За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців.
Ймовірно відповідальність, понесуть батьки підлітків, оскільки залучити громадян до покарання можна лише після того, як їм виповниться 14 років.