У Києві двоє підлітків підпалили прапор України

Обгорілий прапор жителі району знайшли на дереві, під яким минулого вечора гуляли діти, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Telegram-каналу "Київ без цензури" інцидент стався на вул. Райдужній. Поліцію викликали місцеві жителі, які виявили обгорілий прапор, що висів на дереві.

"За камерам відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили" , - йдеться в повідомленні.

За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців.

Ймовірно відповідальність, понесуть батьки підлітків, оскільки залучити громадян до покарання можна лише після того, як їм виповниться 14 років.