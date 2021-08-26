Таліби звинуватили Захід в нелюдяності

Представник радикального руху «Талібан» Забіулла Муджахід поскаржився на те, що західні країни разом зі своїми громадянами евакуюють з Афганістану місцевих кваліфікованих фахівців. Про це пише The New York Times, повідомляє Лента.Ру.

"Вони не повинні втручатися в справи нашої країни і забирати людські ресурси: лікарів, викладачів, інших потрібних людей. В Америці вони можуть стати посудомийниками або кухарями. Це нелюдяно", - зазначив він.

Муджахід додав, що таліби не переслідують колишніх перекладачів та інших афганців, які працювали на Сполучені Штати. За його словами, в Афганістані цим людям нічого не загрожує.