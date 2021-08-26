Визначилися усі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів завершився. За його підсумками визначилися останні учасники найпрестижнішого єврокубкового турніру, повідомляє УНИАН.

Донецький "Шахтар" пробився до списку з 32-х команд, які зіграють на груповому етапі. Київське "Динамо" на правах чемпіона України автоматично отримало путівку до групового раунду.

Іспанія: "Атлетіко" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севілья", "Вільярреал"

Англія: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі"

Німеччина: "Баварія" (Мюнхен), "РБ Лейпциг", "Боруссія" (Дортмунд), "Вольфсбург"

Італія: "Інтер" (Мілан), "Мілан", "Аталанта", "Ювентус"

Франція: "Лілль", "Парі Сен-Жермен"

Португалія: "Спортинг" (Лісабон), "Порту", "Бенфіка"

Росія: "Зеніт" (Санкт-Петербург)

Бельгія: "Брюгге"

Україна: "Динамо" (Київ), "Шахтар" (Донецьк)

Нідерланди: "Аякс" (Амстердам)

Туреччина: "Бешикташ" (Стамбул)

Швеція: "Мальме"

Швейцарія: "Янг Бойз"

Молдова: "Шериф"

Австрія: "РБ Зальцбург"