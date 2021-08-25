У нас немає непорозумінь із США щодо "ПП-2" - посол Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", що Україна і США сприймають "Північний потік - 2" як геополітичний проєкт РФ.

"У нас немає непорозумінь щодо самого "Північного потоку-2". І ми, і США сприймаємо його дуже однозначно: це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, але і для регіону в цілому. Щодо звільнення від санкцій - нам це може подобатися або не подобатися, але це суверенне право Сполучених Штатів приймати такі рішення. Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб "Північний потік-2" не став зброєю проти України та регіону" , - сказала посол.

Маркарова підкреслила, що проти "СП-2" триває активна робота.