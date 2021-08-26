Байдену запропонували оголосити імпічмент через "капітуляцію" талібам

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Джо Байден повинен бути підданий імпічменту за рішення вивести американські війська з Афганістану, повідомляє Лента.Ру.

"Я думаю, Джо Байден заслуговує імпічменту, тому що він кинув тисячі афганців, які воювали з нами, і збирається кинути частину американських громадян, тому що капітулював перед" Талібаном "щодо крайнього терміну 31 серпня", - сказав Грем.

Сенатор назвав рішення американського лідера "найбезчеснішим вчинком головнокомандувача за всю сучасну історію".

"Якби я був президентом Сполучених Штатів, я б сказав талібам йти під три чорти. Ми збираємося залишатися тут стільки, скільки буде потрібно, щоб вивести наших людей", - сказав він.

США повинні завершити евакуацію всіх своїх громадян, які перебувають на території Афганістану, до 31 серпня. При цьому американський президент Джо Байден повідомляв, що обговорює питання про продовження термінів.

Таліби прийшли до влади в Афганістані після того, як 15 серпня без бою зайняли столицю Кабул. Президент Ашраф Гані зняв з себе повноваження і втік до ОАЕ. Зараз бойовики спільно з тимчасовим радою формують новий уряд в Афганістані.