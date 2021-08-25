Пентагон зобов'язав військових вакцинуватися від COVID-19

Пентагон зобов'язав військових вакцинуватися від COVID-19
Фото: Pixabay

Пентагон оголосив, що вакцинація від COVID-19 стане обов'язковою для 1,3 мільйона осіб, що знаходяться на дійсній військовій службі, повідомляє Голос Америки.

«Ми підемо далі, зробивши цю вакцину обов'язковою», - заявив на брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
«Ми готуємо інструкції для збройних сил. Терміни завершення вакцинації, іншими словами, як швидко ми хочемо її провести - ми працюємо над цими інструкціями прямо зараз», - додав він.

Оголошення Пентагону прозвучало після того, як Управління з контролю якості продуктів і ліків дало повноцінний дозвіл на застосування вакцини Pfizer для всіх людей старше 16 років.

Президент Байден раніше оголосив, що всі федеральні службовці повинні вакцинуватися або проходити регулярне тестування.

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