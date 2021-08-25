Евакуація з Афганістану після 31 серпня триватиме - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час брифінгу, що США продовжать евакуювати людей з Афганістану і після 31 серпня, повідомляє Новое время.
«Дозвольте мені прояснити: у нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані і хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас і не змогли виїхати. Ці зусилля продовжуватимуться й після 31 серпня», - зазначив Блінкен.
Він також заявив, що бойовики руху Талібан взяли на себе зобов'язання не заважати процесу евакуації американців, громадян третіх країн і афганців після 31 серпня.