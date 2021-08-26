Через повільну вакцинацію світова економіка втрачає трильйони

Повільні темпи вакцинації населення обійдуться світовій економіці серйозними втратами, повідомляє Лента.Ру.

Дослідження The Economist Intelligence Unit (EIU) показало, що ті країни, які не вакцинують 60 відсотків свого населення до середини 2022 року, втратять частину валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2,3 трильйона доларів у 2022-2025 роках. Близько двох третин цієї суми припаде на країни, що розвиваються, що ще більше затримає їх посткризове відновлення.

Найбільший удар при оцінці по частці ВВП чекає країни Африки на південь від Сахари - в цілому три відсотки від прогнозованого рівня у 2022-2025 роках. В абсолютному вираженні найбільше заплатить за низькі темпи вакцинації Азія - прогнозується, що регіон втратить 1,7 трильйона доларів.

У дослідженні наголошується, що кампанія вакцинації у світі просувається нерівномірно. У країнах з більш високим рівнем доходу хоча б одну дозу вакцини до серпня отримало близько 60 відсотків населення. У бідних країнах охоплення склало лише один відсоток. Зволікання з реалізацією програми призводить до невдоволення людей, збільшуючи ризик соціальних заворушень у країнах, які прищеплюються повільніше інших.

Додаткова проблема пов'язана з поширенням «дельта» -штаму коронавірусу, через який вакцинація може не вирішити проблему так ефективно, як сподівався уряд. Політичним лідерам необхідно переосмислити стратегію щодо обмеження поширення коронавірусу, щоб адаптувати її на довгострокову перспективу, вказали дослідники.