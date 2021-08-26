США ввели величезні мита на російські труби

Міністерство торгівлі США ввело антидемпінгові мита на імпорт декількох видів сталевих труб з Росії та Південної Кореї. Про це йдеться в повідомленні на сайті Федерального реєстру США, повідомляє Лента.Ру.

Мита ввели на імпорт безшовних стандартних, магістральних і напірних труб з вуглецевої та легованої сталі. Для російських труб мито склало 209,72 відсотка, в той час, як для корейських - всього 4,44 відсотка, а для українців - 23,75 відсотка.

Рішення про введення мит було прийнято після того, як на початку серпня американська влада заявила, що в результаті їх ввезення американській промисловості було «завдано значної шкоди».