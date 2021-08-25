Визначилися всі кошики жеребкування Ліги чемпіонів

Після завершення всіх поєдинків плей-офф раунду Ліги чемпіонів стали відомі всі учасники групового раунду турніру. Україна в цьому сезоні буде представлена двома командами - Динамо потрапило відразу в групу, як чемпіон країни, а Шахтар зумів пройти два раунди кваліфікації, повідомляє Кореспондент.

Також стали відомі кошики перед жеребкуванням групового етапу. В першу потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії). Решта команд розподілені по кошиках 2-4 відповідно до клубних рейтингів.

При цьому Шахтар потрапив в третій кошик, а Динамо - в четверту. Жеребкування відбудеться 26 серпня і почнеться о 19:00 за Києвом.

Кошик 1: Челсі, Вільярреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортинг.

Кошик 2: Реал, Барселона, Ювентус, МЮ, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Боруссія Д.

Кошик 3: Порту, Аякс, Шахтар, Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка, Аталанта, Зеніт.

Кошик 4: Бешикташ, Динамо К, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

Команди з однієї асоціації будуть розведені по різних групах, також УЄФА буде розводити українські та російські клуби (Динамо не зіграє з Зенітом). Про інші можливі обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

При цьому під час жеребкування наші клуби будуть розведені по групах так, щоб вони грали в різні дні проведення поєдинків Ліги чемпіонів.

Розклад з конкретними матчами буде оприлюднено після жеребкування. Дати матчів:

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня.