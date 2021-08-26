Вчені оцінили ризики нової глобальної пандемії

Вчені з Університету Падуї (Італія) повідомили, що протягом наступних 12 тисяч років може трапитися глобальна пандемія, яка знищить людство, повідомляє Обозреватель.

У своїй науковій роботі дослідники вивчали всі епідемії, які фіксувалися в світі з 1600 року. Про це пише PNAS.

"Мета цієї роботи – виявити нові особливості імовірнісного розподілу інтенсивності епідемій і кількісно оцінити ймовірність виникнення екстремальних епідемій шляхом збору та аналізу глобального набору історичних даних" , – розповіли автори досліджень.

Вчені враховували епідемії тільки в тому випадку, якщо вони не активні в цей час (СНІД/ВІЛ, малярія і COVID-19 були відкинуті). Також не враховувалися епідемії, якщо проти них є вакцина чи ефективне лікування, що дало можливість відкинути епідемії, що виникли після закінчення Другої світової війни. Всього було враховано 182 епідемії.

Також у дослідженні повідомлялося, що людина, яка народилася в 2000 році, має шанси зіткнутися з новою пандемією, подібною до COVID-19, близько 38%. За підрахунками вчених, наступна така глобальна епідемія може статися в найближчі 59 років.

У разі глобальної катастрофи частина людства може сховатися в місцях, які надійно захищені навіть від падіння астероїда або ж ядерної війни.