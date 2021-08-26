В Іспанії обвалився житловий будинок, під завалами - люди

В іспанському муніципалітеті Пеньїскола, провінція Кастельон, автономна спільнота Валенсія, в середу, 25 серпня, обрушилася триповерхова житлову будівля, під завалами є люди, повідомляє Кореспондент.

Як уточнили в місцевій пожежній службі, під завалами знаходяться щонайменше три людини. Становище одного з них вже встановили, однак визволити його поки не виходить, передає газета El Periodico. Ще двох людей намагаються знайти - попередньо, це жінка і її син.

Відзначається, що в ході обвалення були пошкоджені також сусідні будинки. У зв'язку з цим з них евакуюють близько 30 мешканців.

Причина події поки невідома. Будинок побудований недавно, версію вибуху виключили. Однією з ймовірних причин вважають проливні дощі.

На місці працюють шість пожежних розрахунків, рятувальники і кінологи. Пошуково-рятувальна операція триває.