Кому в Україні платять від 120 тис. грн: вакансії

В Україні традиційно в рейтингу найбільш високооплачуваних вакансій опинились представники однієї професії – програмісти. Українські розробники Java (програмна платформа) можуть у середньому отримувати близько 120 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних популярного кадрового порталу. Так, перші п'ять рядків у рейтингу зайняли пропозиції для IT-шників. У рейтингу порталу-конкурента також перші рядки посіли програмісти. Проте максимальна зарплата тут становила всього 63 тис. грн.

Варто зазначити, що середня зарплата в країні при цьому становить всього 15 тис. грн. Українські програмісти можуть заробляти навіть більше, ніж вказано в рейтингу. Левова частка роботодавців не вказує розмір зарплати в оголошеннях, інформація з яких формує рейтинги.

Перший рейтинг:

Java developer – 120 тис. грн;

Senior Javascript developer – 100 тис. грн;

Системний адміністратор – 95 тис. грн;

Senior C # developer – 95 тис. грн;

Системний адміністратор віддалено – 95 тис. грн;

Скільки заробляють українці. Джерело: work.uа

Альтернативний рейтинг: