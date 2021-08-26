У НАТО оцінили проблеми з талібами при евакуації людей

Поки рух "Талібан" не погодиться продовжити терміни евакуації людей з Афганістану, вивезти всіх охочих покинути країну не вийде. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю газеті Financial Times, опублікованому в четвер, 26 серпня, повідомляє Кореспондент.

У зв'язку з цим, зазначив глава Північноатлантичного альянсу, ризики вчинення терактів поблизу аеропорту Кабула ростуть кожен день.

"З одного боку, ми хотіли б, щоб у нас було якомога більше часу, щоб вивезти максимальне число людей. У той же самий час, якщо ми залишимося після 31 серпня, особливо якщо у нас не буде хоча б мовчазної згоди "Талібану", ризик атак збільшується" , - сказав генсек.

При цьому Столтенберг назвав головну проблему, з якою стикаються країни-члени НАТО при евакуації з республіки - доставлення людей в аеропорт.

"Навіть якщо ми вирішимо продовжити терміни евакуації, то нам все одно потрібно буде доставляти людей в аеропорт, а райони навколо аеропорту, Кабул і вся інша країна контролюються "Талібаном" , - пояснив він.

Нарешті, генсек закликав держави-члени Альянсу об'єднатися і разом протистояти загрозам, які несуть зміна влади в Афганістані, а також "більш агресивна Росія і підйом Китаю".