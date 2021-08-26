День собак: свята та події 26 серпня

У цей день в світі відзначаються День залучення удачі, свято тринадцятої кішки, День музичної йоги, повідомляє УНИАН.

У США - День рівноправності жінок,"задумливий" четвер, день жінок-вебмайстрів, День стартапу, День собак, День туалетного паперу, День вишневого морозива, в Британії - День бургера, в Аргентині - День солідарності, День Аргентинських акторів, в Намібії - День Героїв Червоного Прапора, День гереро, в Папуа-Новій Гвінеї - День покаяння.

Пам'ятні дати 26 серпня, річниці та події

У 1743 році 26 серпня в Англії були опубліковані перші у світі правила змагань з боксу, розроблені британським боксером Джеком Броутоном.

У 1789 році у Франції була прийнята декларація прав людини й громадянина, що заклала основи буржуазного права в Європі.

У 1801 році Філіп Лебон запатентував двотактний двигун внутрішнього згоряння, що справило переворот в автомобілебудуванні.

У 1928 році 26 серпня відбулася подія, докорінно змінила взаємини в сфері послуг. У цей день тридцятирічна Мей Донахью з Глазго з подругою відпочивали в шотландському містечку Пейслі. У кафе вони замовили модний коктейль - імбирне пиво з морозивом. Господар кафе в їх присутності залив морозиво пивом і залишив пляшку з темного скла на столі. Вирішивши долити пива, дівчата побачили, що з горлечка випав дохлий равлик. Мей Донахью стала погано, і вона звернулася до лікаря, який діагностував гастроентерит.

З подругою, яка їла і пила те ж саме, нічого не сталося. Донахью подала позов до господаря кафе Френсіса Мінгелле і власника пивоварні Девіда Стівенсона з вимогою компенсації в розмірі 550 фунтів стерлінгів, який переріс в одну з найвідоміших справ в історії англійського загального права, відоме як справа "Донахью проти Стівенсона". І хоча палата суддів була на боці Донахью, вона не мала доказів, що равлик став причиною хвороби шлунка і не отримала компенсацію в судовому порядку. Але після смерті Стівенсона його спадкоємці вирішили укласти мирову угоду в позасудовому порядку і в 1934 році виплатили Донахью 200 фунтів. З того часу справу "Донахью проти Стівенсона" стали називати заклав основи сучасного англійського права і судового захисту прав споживачів.

У 1947 році командування США в Італії зняло заборону на весілля американських солдатів з італійськими дівчатами.

У 1952 році вперше у світовій практиці було введено фторування водопровідної води.

У 1973 році Університет штату Техас в Арлінгтоні став першим ВУЗом, який включив у свою програму курс вивчення танцю живота.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 серпня вшановує пам'ять єпископа Тихона. У народі цей день назвали Тихон Страсної - за те, що було потрібно обходити будинок з іконою Божої Матері "Страсна". Так свято і поєднав у своїй назві імена святителя Тихона і іменування ікони.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лінуватися і лихословити. Ще не варто впускати в будинок чужих людей. Ходити по гриби в ліс не рекомендується.

Прикмети на 26 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

тепла і суха погода - до хорошого врожаю в наступному році;

дощ - до грибної осені.

Іменини 26 серпня

Іменини у Іполита, Олексія, Якова, Конкордії, Максима, Костянтина, Ксенії, Василя, Миколи, Тихона, Євдокії, Івана і Парамона.