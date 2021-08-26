У Німеччині продовжили режим антикоронавірусних обмежень

Бундестаг продовжив режим епідемії ще на три місяці. Це дозволить уряду ФРН і надалі видавати приписи, на підставі яких федеральні землі вводять антикоронавірусні обмеження, повідомляє Deutsche Welle.

Німецький бундестаг продовжив ще на три місяці режим епідемії національного значення, що дозволяє уряду країни видавати приписи, на підставі яких федеральні землі вводять антикоронавірусне обмеження. За продовження режиму в середу, 25 вересня, проголосували 325 депутатів, 253 були проти та ще п'ять утрималися. Рішення прийнято голосами парламентарів від правлячої коаліції в складі блоку християнських партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан (Jens Spahn) обґрунтував необхідність продовження режиму тим, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася. На продовження режиму наполягали і прем'єр-міністри всіх 16 федеральних земель.

Парламентарії від Вільної демократичної партії (ВДП), правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АДГ) і партії "Союз 90 /" зелені "виступали проти продовження режиму епідемії національного значення, вважаючи таку міру зайвою і неправильною. У свою чергу депутат від СДПН Дірк Візе (Dirk Wiese) вказав на те, що за продовження режиму епідемії серед інших виступили прем'єр-міністр Тюрінгії - представник лівих Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), а також прем'єр Баден-Вюртемберга - представник "зелених" Вінфрід Кречман (Winfried Kretshmann).