Власників самобудів зобов'яжуть платити земельний податок

Власників будівель і споруд, побудованих на землях державної і комунальної власності, позбавлять можливості набувати права власності на такі будівлі. Легалізувати самобуди можна буде лише в єдиному випадку – у разі викупу земельної ділянки, на якій такий самобуд зведено, і, відповідно, сплати земельного податку, повідомляє Обозреватель.

Такі нововведення містяться в законопроєкті, розробленому Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). Документ оприлюднено на офіційному сайті відомства для громадського обговорення.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, в основу його розробки покладено ідею, згідно з якою все побудоване на земельній ділянці повинно бути власністю виключно власника ділянки. Зокрема, документом вносяться такі зміни до Цивільного кодексу:

за власником земельної ділянки закріплюється абсолютне право власності на всі зведені на такій ділянці будівлі та споруди. Зазначимо, що зараз таке право у власника землі є тільки щодо того нерухомого майна, яке зведено на ділянці ним самим;

Зазначимо, що зараз таке право у власника землі є тільки щодо того нерухомого майна, яке зведено на ділянці ним самим; відкидається можливість визнавати право власності на самовільно збудовану нерухомість за рішенням суду;

пропонується встановити, що у разі припинення права користування земельною ділянкою, на якій споруджено будинок (споруду), власник земельної ділянки має право вимагати від власника такого будинку (споруди) його знесення і приведення земельної ділянки до стану, в якому вона була до надання в користування;

надається можливість власнику земельної ділянки або власнику розташованої на ній нерухомості вимагати продажу ділянки з нерухомістю як єдиного цілого на аукціоні (публічних торгах) із подальшим розподілом отриманих коштів між власником землі та власником нерухомості.

Крім того, вносяться зміни до Земельного кодексу, згідно з яким власникам самобудів, розташованих на земельних ділянках державної або комунальної власності, надається можливість викупу таких ділянок. При цьому передбачається можливість розстрочки платежу до 7 років у разі, якщо ціна земельної ділянки перевищує 500 тисяч гривень. Однак перший платіж усе одно повинен бути не меншим за 500 тис. грн. Решта платежу вноситься щорічно рівними частинами з можливістю дострокової виплати.

Автори законопроєкту стверджують, що його реалізація дозволить залучити до оподаткування земельним податком практично всі забудовані земельні ділянки. Це, зі свого боку, буде приносити в бюджет додатково десятки мільярдів гривень щорічно від продажу вже фактично втрачених для громад забудованих земель.

Разом із тим не варто хвилюватися власникам житлових будинків та індивідуальних гаражів, побудованих на державних чи комунальних земельних ділянках. Для них передбачено виняток із вищевказаного правила – з ухваленням законопроєкту такі ділянки перейдуть у власність господарів зазначеної нерухомості автоматично і безкоштовно.

Зазначимо, що на нинішній день існує два шляхи легалізації самобуду, зведеного на земельних ділянках державної та комунальної власності, – судовий порядок і через районні адміністрації. У другому випадку необхідно звернутися з відповідною заявою, до якої надати такий пакет документів: