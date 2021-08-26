Японці виявили домішки у вакцині Moderna

Міністерство охорони здоров'я, праці та добробуту Японії призупинило використання 1,63 мільйона доз вакцин від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna, в складі яких виявлені домішки, повідомляє Кореспондент.

За даними експертів відомства, розмір часток домішки становить кілька міліметрів. Неякісні препарати були зроблені в Іспанії, передає агентство Kyodo. Їх виявили в восьми японських центрах COVID-вакцинації в п'яти префектурах, включаючи Токіо. Наявність сторонніх речовин підтверджено в 39 флаконах.

У зв'язку з цим міністерство відкликало всі дози з трьох партій, які були зроблені на одній виробничій лінії в один і той же час, і почало перевірку.

Як відомо, уряд Японії підписало контракт з Moderna на отримання 50 мільйонів доз вакцини COVID-19 до кінця вересня. Крім цього препарату, в країні застосовуються вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca та американо-німецького об'єднання компаній Pfizer і BioNTech.

За останніми даними, в країні одне щеплення від коронавірусу отримали 68,1 мільйона осіб, або 53,6% населення, а дві ін'єкції - 54,1 мільйона, або 42,6%.