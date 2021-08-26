Дощ в Гренландії зв'язали з катастрофою, що насувалася

Фахівці Датського метеорологічного інституту пов'язали минулий 14 серпня дощ в Гренландії з катастрофою, що насувалася і критичним зміною клімату, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише Phys.org з посиланням на спостереження данських учених.

На думку метеорологів, таке явище може бути ознакою глобального потепління.

Опади випали на висоті близько трьох тисяч метрів над рівнем моря, в найвищій точці крижаного щита Гренландії, що, можливо, сталося вперше. Співробітник Датського метеорологічного інституту Мартін Стендель уточнив, що дощ міг піти тільки при температурі вище або трохи нижче нуля градусів за Цельсієм, що свідчить про небезпеку підвищення температури для другого за величиною крижаного щита в світі після Антарктики.

За словами фахівців, за дві тисячі років було зафіксовано всього дев'ять таких випадків потепління, причому три з них відбулися протягом останніх десяти років. При цьому в 2012 і 2019 роках при підвищенні температури дощ в цих місцях не випадав.

"Ми не можемо точно сказати, чи були опади у попередні шість разів, але таке явище вкрай малоймовірно", - зазначив Стендель .

20 серпня повідомлялося, що У Гренландії вперше в історії метеоспостережень пройшов дощ. Причиною раптової зміни звичних для острова снігопадів на дощ стало рекордне підвищення температури вище нуля.

На початку серпня датські дослідники з'ясували, що крижаний щит Гренландії піддався масштабному танення під час чергової теплової хвилі, коли температура повітря піднялася на десять градусів вище сезонних норм. На півночі Гренландії температура перевищила 20 градусів Цельсія, що більш ніж удвічі вище нормальної середньої річної температури. Через такого потепління щит втратив за один день в липні понад 8 мільярдів тонн льоду.

Крижаний щит Гренландії - друга за величиною після Антарктиди маса прісноводного льоду на планеті з площею майже 1,8 мільйона квадратних кілометрів. Танення крижаних щитів почалося в 1990 році і прискорилося з 2000 року.