Бустерна доза Johnson&Johnson збільшує число антитіл в 9 разів

У компанії Johnson&Johnson заявили, що після введення другої дози їх однодозної вакцини проти коронавірусу кількість антитіл збільшується в 9 разів, повідомляє Hromadske.

Як стверджує CNN, в компанії з'ясували, що одна доза їх препарату викликає стійкий імунітет до коронавірусу, що зберігається протягом 8 років.

«Нові проміжні дані наших досліджень показують, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson&Johnson викликала швидке і стійке зростання кількості антитіл - в дев'ять разів більше, ніж через 28 днів після щеплення первинною одноразової вакцини» , - йдеться в повідомленні.

Тепер компанія веде консультації з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також профільними регуляторами ЄС і США про можливість введення людям додаткової дози.

Ця нова заява компанії важливо для людей, прищеплених саме цим препаратом і живуть в країнах, де вже почали вводити бустерні дози. Річ у тім, що регулятори поки рекомендували почати ревакцинацію тільки тих людей, яким вводили препарати Pfizer і Moderna.