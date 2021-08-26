Всі гіпотези про походження COVID-19 в силі - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі гіпотези про походження коронавірусу залишаються в силі. Зокрема мова йде і про штучне створення вірусу, повідомляє Новое время.

Про це сказав глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Райана, пише The Guardian

"Поточна ситуація така, що все гіпотези про походження вірусу все ще залишаються в силі. Деякі з них більш вірогідні, ніж інші, враховуючи поточний аналіз, але всі ці гіпотези потребують подальшого з'ясування і подальшого ис проходження, і ми підемо і подивимося, куди всі ці висновки приведуть ВООЗ ", - сказав він.

Напередодні фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що встановити походження пандемії COVID-19 стає все важче. Фахівці ВООЗ заявили, що «вікно можливостей» для дослідження походження SARS-CoV-2 швидко закривається, і проведення деяких досліджень незабаром може стати неможливим.