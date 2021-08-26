Низка країн закликали громадян покинути аеропорт Кабула
Австралія, США і Великобританія випустили попередження для своїх громадян - країн заявили, що існує висока загроза теракту в аеропорту Кабула імені Хаміда Кирзая і застерегли своїх громадян від поїздки туди, повідомляє Українська правда.
Тим, хто вже перебуває за межами аеропорту, рекомендується негайно покинути цей район.
Зокрема, міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн заявила:
"Існує постійна і дуже висока загроза терористичного нападу".
Міністерство закордонних справ Великобританії випустило аналогічну пораду, закликаючи людей "переміститися в безпечне місце і дочекатися подальших рекомендацій". МЗС Британії заявило, що ситуація з безпекою в Афганістані "залишається нестабільною", додавши, що існує "постійна і висока загроза терористичного нападу".
Посольство США в Афганістані закликало американців негайно покинути аеропорт, посилаючись на загрозу безпеці. Офіційні особи також застерегли громадян США від поїздки в аеропорт.